На Тернопільщині голів об’єднаних громад закликали ретельно готувати проекти на 2017 рік для освоєння всіх коштів

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, приводом для даного заклику стало те, що частина громад минулого року кошти освоїти так і не встигла.

«Я б дуже не хотів, щоб повторилася ситуація минулого року: коли на казначейських рахунках у громад лежать кошти, а громади не знають, що з ними робити. Причиною неосвоєння коштів, як показав аналіз, були некваліфіковані голови громад або бажання вкрасти. Цього зробити нікому не вдасться – буде порядок!», – наголосив голова ОДА.

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Відтак він закликав голів громад не гаяти часу і якомога швидше приступати до ретельної підготовки проектів на 2017 рік.

«З боку обласної адміністрації буде жорсткий контроль. Спроби зловживань – неприпустимі. За кожну копійку, яку держава вклала в розвиток інфраструктури громад, треба буде звітувати», – застеріг Барна.