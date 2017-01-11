На Тернопільщині голів об’єднаних громад закликали ретельно готувати проекти на 2017 рік для освоєння всіх коштів
Голова Тернопільської ОДА Степан Барна закликав голів об’єднаних громад ретельно готувати проекти на 2017 року, аби встигнути освоїти всі виділені кошти.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, приводом для даного заклику стало те, що частина громад минулого року кошти освоїти так і не встигла.
«Я б дуже не хотів, щоб повторилася ситуація минулого року: коли на казначейських рахунках у громад лежать кошти, а громади не знають, що з ними робити. Причиною неосвоєння коштів, як показав аналіз, були некваліфіковані голови громад або бажання вкрасти. Цього зробити нікому не вдасться – буде порядок!», – наголосив голова ОДА.
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Відтак він закликав голів громад не гаяти часу і якомога швидше приступати до ретельної підготовки проектів на 2017 рік.
«З боку обласної адміністрації буде жорсткий контроль. Спроби зловживань – неприпустимі. За кожну копійку, яку держава вклала в розвиток інфраструктури громад, треба буде звітувати», – застеріг Барна.