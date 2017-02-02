Голова Тернопільської ОДА взяв участь у флешмобі "22PushUpChallenge" (відео)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час вишколу загонів Територіальної оборони Тернополя та Тернопільського району, очільник області взяв участь у флешмобі й віджався 22 рази.

Читайте такожКерівники Тернопільської області беруть участь у польському економічному форумі

«Приймаю естафету 22PushUpChallenge від Володимира Курила та Романа Реваджука. Передаю керівникові обласного управління поліції Олександрові Богомолу, обласному військовому комісарові Олександрові Скумбрію та обласному прокуророві В`ячеславу Перчу», – зазначив Барна.

Як повідомляв УНІАН, днями Тернопільські рятувальники спільно з керівництвом взяли участь у флешмобі «22 PushUpChallenge».

Всі разом вони віджалися 22 рази, щоб звернути увагу на те, що уваги та підтримки від держави та суспільства потребують ветерани АТО та сім’ї загиблих українських вояків.

В рамках акції працівники ДСНС передали Михайлові Басу, чий старший брат загинув під час бойових дій на сході України, сертифікат на безкоштовне оздоровлення в польовому спеціалізованому таборі «Юний рятувальник».