Тернопільські рятувальники долучилися до флешмобу 22 PushUpChallenge (відео)

Сьогодні у Тернополі працівники управління ДСНС України у Тернопільській області взяли участь у флешмобі «22 PushUpChallenge», який покликаний звернути увагу на проблеми адаптації військовослужбовців до мирного життя.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, дану естафету тернопільські рятувальники прийняли від своїх рівненських колег та передали управлінню ДСНС України в Івано-Франківській області.

Участь у віджиманні взяли як молодші, так і старші працівники управління, зокрема майори та полковники. Всі разом вони віджалися 22 рази, щоб звернути увагу на те, що уваги та підтримки від держави та суспільства потребують не лише ветерани АТО, а й сім’ї загиблих українських вояків.

В рамках акції працівники ДСНС передали Михайлові Басу, чий старший брат загинув під час бойових дій на сході України, сертифікат на безкоштовне оздоровлення в польовому спеціалізованому таборі «Юний рятувальник».