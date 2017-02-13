На Тернопільщині у сусідніх селах з невідомих причин раптово померли дівчинка та підліток

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про раптову смерть надійшло сьогодні до чергового райвідділу поліції о 5.55 від фельдшера. Він повідомив, що у селі Шутроминці Заліщицького району за місцем свого проживання померла малолітня дитина.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При огляді тіла 5-річної дівчинки слідів насильницької смерті не виявили.

Ще одне повідомлення такого ж змісту надійшло рівно через годину, але з сусіднього села. Місцевий мешканець заявив, що в селі Добровляни з невідомих причин удома помер хлопець 1997 року народження.

Обидва тіла направили на судово-медичну експертизу, аби встановити причини смертей.