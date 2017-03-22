На Тернопільщині назвали найкращий район та підприємство за показниками надоїв

ТзОВ «Бучачагрохлібпром» продемонструвало найкращі показники по приросту надоїв та кількості ВРХ.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, такі дані були оприлюднені під час спільного засідання ради обласного об’єднання сільськогосподарських підприємств та колегії департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.

«Бучацький район показує найвищі показники у галузі, а скотарство у Бучацькому районі, зокрема молочне, розвиває тільки одне підприємство – ТзОВ «Бучачагрохлібпром». Підприємство продемонструвало найвищі показники по надою, по приросту ВРХ, по інших показниках і вивело наш район у лідери», – повідомив начальник відділу агропромислового розвитку Бучацької РДА Тарас Козира.

Заступник директора по тваринництву ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Борис Рудюк зауважив, що дане підприємство є основним виробником молока в області.

«60% усього промислового молока йде від нас. Мова – не про приватні сільські господарства і їх сировину, а про високотехнологічне молоко, яке придатне для переробки. І в таких умовах дуже хочеться від держави підтримки, тобто політики лояльності для нас, сільгоспвиробників, щоб ми могли сміливо нарощувати потужності, тим самим зміцнюючи економіку держави», – сказав Рудюк.

Директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Іван Карачка під час засідання наголосив, що на подібних зустрічах хотів би почути більше про сприяння у роботі сільгоспвиробників саме з боку держави, зокрема про дотації та про відшкодування на будівництво комплексів.

«Адже ми робимо надзвичайно великі капіталовкладення, це – надважка праця. Держава має бути зацікавлена у підтримці сільгоспвиробників, адже це питання продовольчої безпеки країни», – підкреслив Карачка.

Довідка УНІАН. За даними управління агропромислового розвитку ОДА, pа 2016 рік надій молока на одну корову в сільгосппідприємствах становить 6 тис. 143 кг в рік, що на 327 кг (5,6%) більше відповідного періоду минулого року. Найвищих надоїв молока у минулому році досягнуто в сільгосппідприємствах Бучацького району – 8 тис. 42 кг молока на одну корову в рік, Підволочиського – 7 тис. 545 кг, Лановецького – 6 тис. кг.

Наростили обсяги виробництва молока сільгосппідприємства Бучацького району (на 3 тис. 674 т), Теребовлянського (на 789 т), Козівського (на 686 т), Бережанського (на 189 т).

У Лановецькому районі зменшили на 122 тонни, Тернопільському на 221 тонну, а в сільгосппідприємствах Гусятинського, Заліщицького та Кременецького районів у 2016 році не надоєно жодної літри молока.