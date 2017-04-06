У Тернополі боєць Нацгвардії врятував дівчину, яка стрибнула з моста в річку, намагаючись покінчити з життям
13:27, 06 квітня 2017Тернопіль
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Військовослужбовець кинувся рятувати дівчину, виніс її непритомну з води та почав надавати домедичну допомогу.
Ілюстрація УНІАН
Як повідомили УНІАН у 2-ій Галицькій бригаді Національної гвардії України, що дислокується у місті Тернополі, учора молодший сержант Ігор Чайковський, повертаючись додому, побачив, як дівчина стрибнула з мосту та втратила у воді свідомість.
Військовослужбовець кинувся її рятувати, виніс непритомну дівчину з води та почав надавати домедичну допомогу. Перехожі викликали швидку.
За даними нацгвардійців, дівчина отримала важкі ушкодження і зараз перебуває у лікарні.
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