У Тернополі боєць Нацгвардії врятував дівчину, яка стрибнула з моста в річку, намагаючись покінчити з життям

13:27, 06 квітня 2017
Тернопіль
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Військовослужбовець кинувся рятувати дівчину, виніс її непритомну з води та почав надавати домедичну допомогу. 

Ілюстрація УНІАН

Як повідомили УНІАН у 2-ій Галицькій бригаді Національної гвардії України, що дислокується у місті Тернополі, учора молодший сержант Ігор Чайковський, повертаючись додому, побачив, як дівчина стрибнула з мосту та втратила у воді свідомість.

Військовослужбовець кинувся її рятувати, виніс непритомну дівчину з води та почав надавати домедичну допомогу. Перехожі викликали швидку.

За даними нацгвардійців, дівчина отримала важкі ушкодження і зараз перебуває у лікарні.

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Теги: #Тернопіль#самогубство