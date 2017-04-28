На Тернопільщині 90% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходяться під сімейною опікою

На Тернопільщині 90% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечено сімейною опікою. Як повідомив УНІАН начальник обласної Служби у справах дітей Ростислав Дрозд, якщо у 2009 році в інтернтах було 27% дітей цієї категорії, то саном на 25 квітня – 9,4%, тобто близько 100 дітей.

Натомість вдалося збільшити число дітей-сиріт, влаштованих до сімейних форм виховання – під опіку, піклування в прийомні сім’ї, а також у дитячі будинки сімейного типу.

«Те, що діти досі залишаються в інтернатних закладах пов’язано з тим, що вони мають вади здоров’я, а це є стримуючим фактором при усиновленні. Також стримують процес усиновлення великі сімейні групи, тобто 3-4 дітей, які є між собою рідними. Згідно із законодавством передбачено, що діти, які перебувають у родинних стосунках, не можуть бути розлучені, отже мають бути всиновлені одночасно. У такому випадку слід говорити про сімейні форми виховання: до п’яти дітей – це прийомна сім’я, більше п’яти дітей – це будинок сімейного типу», – зауважив Дрозд.

Водночас він підкреслив, що в області має місце очевидна тенденція переваги національного усиновлення над міждержавним. Так, протягом 2009-2016 років було усиновлено 150 дітей, з них іноземцями – лише 25 дітей. Загалом, службами у справах дітей здійснюється постійний нагляд за умовами проживання та виховання 278 усиновлених дітей.

Зменшилася кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За даними Дрозда, за час дії в області загальнонаціональної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшилась на 12,4% до 1 тис. 71 дитини.

На Тернопільщині діють реформовані інтернатні заклади для дітей-сиріт, єдиний в області заклад для дітей-сиріт шкільного віку, який знаходяться у Тернополі, а також будинок-дитини – для дітей від народження до 6 років.