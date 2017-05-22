На Тернопільщині з початку року працевлаштовано 14 переселенців з Донбасу

На Тернопільщині з початку року працевлаштовано 14 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного центру зайнятості, один чоловік започаткував власний бізнес, отримавши одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Шестеро осіб отримали роботу з компенсацією роботодавцям витрат на оплату праці. Стільки ж внутрішньо переміщених осіб проходили професійне навчання, після якого змогли працевлаштуватися.

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Станом на 1 травня на обліку в обласній службі зайнятості перебуває 26 безробітних з числа переселенців, для яких продовжується пошук роботи. Серед них є вчителі, художники, слюсарі, психолог, кухар, фармацевт, медсестри, лікар-лаборант, електрогазозварник, економіст, швачка, технік з експлуатації устаткування газових об'єктів, інструктор-методист з фізичної культури і спорту.

Загалом у січні-квітні 2017 року послугами обласної служби зайнятості скористалися 56 внутрішньо переміщених осіб.