На Тернопільщині відкрито провадження щодо двох дівчат, які побили школярок

На Тернопільщині відкрито кримінальне провадження щодо двох 19-річних дівчат, які побили молодших школярок. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, дві тернополянки, побачивши на вулиці знайомих сестер 17-ти та 15-ти років, згадали їм давню образу. Відтак почали бити їх руками по обличчю. У сестер діагностували травми носів та гематоми на обличчі.

Читайте такожУ Тернополі троє осіб побили депутата міськради та поліцейського Ушкодження, які завдали 19-річні дівчата своїм жертвам, кваліфікували як легкі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу ("умисне легке тілесне ушкодження").