Екоінспекція виявила скид неочищених вод в Тернопільський став, що спричинило збитки на 61 тисячу гривень

Екоінспекція виявила скид неочищених вод в Тернопільський став, що спричинило збитки на 61 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, самовільний скид неочищених стічних вод у Тернопільський став зафіксовано у ході оперативної перевірки.

Під час обстеження було відібрано проби неочищених стічних вод з колектора р.Рудка та води поза його межами. Результати вимірювань показали, що якість води у ставі у місці впадіння колектора погіршується. Збитки, завдані довкіллю внаслідок скиду, склали 61,424 тис.грн.

Повторним обстеженням інспекцією встановлено, що скид неочищених зворотних вод призупинено.

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Водночас в Держекоінспекції зазначили, що дане порушення має місце через бездіяльність Тернопільської міської ради в частині здійснення делегованих повноважень, визначених статтями 33, 34 ЗУ «Про місцеве самоврядування», ст. 10 Водного Кодексу України.

«У результаті останньої перевірки у грудні 2016р. Тернопільській міській раді було офіційно направлено пропозицію вирішити питання із недопущення скидів дощових вод у Тернопільський став та у р. Серет без очистки, визначити балансоутримувача дощових мереж, розробити правила приймання поверхневого стоку у Тернопільську міську дощову каналізацію. Міська рада дану пропозицію не виконала.

Оскільки в даному правопорушенні вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1ст. 242 ККУ, матеріали передано до Тернопільського відділу ГУНП в Тернопільській області», – йдеться в повідомленні Держекоінспекції.