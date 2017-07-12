У Тернополі відкрили виставку, приурочену патріарху УГКЦ Йосипу Сліпому та провіднику ОУН Ярославу Стецьку

У Тернопільському історико-меморіальному музеї політичних в'язнів відбулося відкриття та освячення експозиції «Бог, Церква, Україна». Як повідомили УНІНА в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті взяли митрополит Тернопільсько-Зборівської УГКЦ Василій Семенюк, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, представники громадськості.

Експозиція присвячена двом особистостям, які творили історію української держави та греко-католицької церкви – патріарху Йосипу Сліпому та політичному діячеві, одному з провідників ОУН Ярославу Стецьку.

Василій Семенюк під час виступу наголосив, що патріарх згуртовував український народ навколо церкви, щоб врятувати від асиміляції.

«Думаю, що цей музей буде наукою для нашої молоді і кожен з нас візьме щось для себе, а найбільше – сильну віру. Йосип Сліпий був незламним чоловіком , твердим у своїх переконаннях та вірі. Він не захитався ні на мить, його не зламали нічні допити «кагебістів», його не зламали етапи, які стали для нього найгіршим, що було протягом 18-ти років. Він витерпів, бо йому матуся плекала у серці сильну віру до Бога. Нам усім і нашій молоді, нашим українським матерям потрібно вчитися як виховувати своїх дітей і плекати у них віру та любов до Церкви, як це робила матуся Йосипу Сліпому», – сказав Семенюк.

Барна нагадав, що 2017 рік в області проголошено роком пам’яті патріарха Йосипа Сліпого.

«Церква понесла багато втрат за десятки років переслідування – сотні депортованих священиків з Тернопільській області, щонайменше половина з яких не повернулася живими. Головна ідея була – знищити Українську греко-католицьку церкву, яка стала основою боротьби за незалежність. Тому, відновлюючи пам’ять про Церкву і її внесок, ми згадуємо Йосипа Сліпого, який має бути прикладом для наслідування», – сказав Барна.

Принагідно він відзначив важливість місії священиків, які разом з українськими захисниками перебувають на сході України, де дбають про їхній духовний стан та віру в перемогу.

Розповідаючи про Стецька колишній політв’язень, громадський діяч Ігор Олещук зауважив, що діяльність одного з керівників ОУН ще повністю не досліджена.

«Коли створилася Організація українських націоналістів, то Стецько був у її перших рядах, а в 1931 році очолював юнацьку організацію українських націоналістів. Був тричі арештований. Згодом став першим заступником голови ОУН. Він побував у багатьох країнах Західної Європи, Азії, Австралії, країнах Північної і Південної Америки, влаштовуючи пікети. Коли приїжджала туди радянська влада, він розповсюджував листівки про голодомори, репресії та вбивства. Тобто, демонстрував світовій громадськості усю правду про Радянський Союз. На жаль, його особистість повністю не досліджена, тому перед істориками ще багато роботи аби розповісти усім про легендарну постать Ярослава Стецька», - зазначив Ігор Олещук.