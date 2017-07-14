На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу автомобіля (фото)

10:25, 14 липня 2017
Тернопіль
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Черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, прибувши на місце виклику, виявив, що горить мікроавтобус «Volkswagen».

Внаслідок загорання знищено водійський відсік салону автомобіля та 2 передніх колеса / фото ДСНС

На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу автомобіля.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні 14 липня о 06.58 у місті Борщів.

Черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, прибувши на місце виклику, виявив, що горить мікроавтобус «Volkswagen».

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О 07.10 рятувальники вогонь локалізували, о 07.34 пожежа була повністю ліквідована.

Внаслідок загорання знищено водійський відсік салону автомобіля та 2 передніх колеса та пошкоджено пасажирський відсік салону.

Причини загорання та завдані збитки встановлюються

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Теги: #пожежа#Тернопільщина