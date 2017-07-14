На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу автомобіля (фото)

Черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, прибувши на місце виклику, виявив, що горить мікроавтобус «Volkswagen».

На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу автомобіля. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні 14 липня о 06.58 у місті Борщів. Черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, прибувши на місце виклику, виявив, що горить мікроавтобус «Volkswagen». Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок пожежі згоріла іномарка О 07.10 рятувальники вогонь локалізували, о 07.34 пожежа була повністю ліквідована. Внаслідок загорання знищено водійський відсік салону автомобіля та 2 передніх колеса та пошкоджено пасажирський відсік салону. Причини загорання та завдані збитки встановлюються.

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