На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу автомобіля (фото)
10:25, 14 липня 2017Тернопіль
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Черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, прибувши на місце виклику, виявив, що горить мікроавтобус «Volkswagen».
Внаслідок загорання знищено водійський відсік салону автомобіля та 2 передніх колеса / фото ДСНС
На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу автомобіля.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні 14 липня о 06.58 у місті Борщів.
Черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, прибувши на місце виклику, виявив, що горить мікроавтобус «Volkswagen».
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О 07.10 рятувальники вогонь локалізували, о 07.34 пожежа була повністю ліквідована.
Внаслідок загорання знищено водійський відсік салону автомобіля та 2 передніх колеса та пошкоджено пасажирський відсік салону.
Причини загорання та завдані збитки встановлюються.
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