Управління СБУ Тернопільщини отримало два автомобілі «Skoda», куплені за кошти обласного бюджету. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі і документи на автомобілі працівникам Управління Служби безпеки України у Тернопільській області вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

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Автомобілі надано для використання у роботі та для ефективного виконання завдань охорони державної безпеки.

Спеціальні автомобілі закупили в рамках обласної програми боротьби з тероризмом на 2017 рік.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині виявили факт незаконної реалізації пального.