Управління СБУ Тернопільщини отримало два автомобілі "Skoda", куплені за кошти обласного бюджету
18:02, 28 вересня 2017Тернопіль
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Автомобілі надано для використання у роботі та для ефективного виконання завдань охорони державної безпеки.
Автомобілі закупили в рамках обласної програми боротьби з тероризмом на 2017 рік / прес-служба ТОДА
Управління СБУ Тернопільщини отримало два автомобілі «Skoda», куплені за кошти обласного бюджету. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі і документи на автомобілі працівникам Управління Служби безпеки України у Тернопільській області вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.
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Автомобілі надано для використання у роботі та для ефективного виконання завдань охорони державної безпеки.
Спеціальні автомобілі закупили в рамках обласної програми боротьби з тероризмом на 2017 рік.
Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині виявили факт незаконної реалізації пального.
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