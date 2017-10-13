На Тернопільщині з нагоди відзначення 75-ї річниці утворення УПА ветерани ОУН-УПА отримають матеріальну допомогу. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова Тернопільської ОДА Степан Барна на підставі клопотання обласних громадських організацій ветеранів.

Нецільову матеріальну допомогу ветерани ОУН-УПА отримають як бонус до доплати у розмірі 500 грн, яку вони отримують від початку року.

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Виплату нецільової матеріальної допомоги має забезпечити департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 2017 рік в області проголосили Роком Української Повстанської Армії.

З нагоди відзначення 75-річчя УПА від початку року на Тернопільщині проходить комплекс заходів, спрямованих на вшанування пам’яті полеглих борців за волю України, а також на підтримку та оздоровлення ветеранів УПА.

Крім того, ветерани ОУН-УПА за рахунок коштів обласного бюджету отримують щомісячну доплату до пенсії в розмірі 500 грн.