На Тернопільщині проведуть двотижневик боротьби з фальсифікованим алкоголем. Як повідомив УНІАН начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, завдяки даній ініціативі в поліції розраховують попередити насилля серед жителів області та здійснення ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

«Будемо працювати по розливайках, магазинах, якщо вдасться – і по цехах. Бо податкова міліція цим не займається. А наслідки обігу незаконно виробленого алкоголю доводиться пожинати нам. Вбивства, важкі тілесні ушкодження – в більшості все це скоюється у стані алкогольного сп’яніння. Як і ДТП», – зазначив Богомол.

За його даними, що за 9 місяців цього року 6 нетверезих водіїв вчинили смертельні ДТП, ще 4 водії у стані сп’яніння внаслідок ДТП загинули.

Загалом у січні-вересні було складено 1320 протоколів за їзду водіями у нетверезому стані.

«І це тільки ті випадки, які вдалося зафіксувати», – зауважив начальник обласного управління поліції.