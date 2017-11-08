Голова ТОДА вирішив власним прикладом популяризувати вакцинацію від грипу (фото)

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна вирішив власним прикладом популяризувати вакцинацію від грипу.Як пвоідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні Барна вакцинувався від грипу в амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Тернополі.

Він висловив переконання, що вакцинація значно знижує ризик зараження грипом, а якщо захворювання і виникає, то грип протікає у легкій формі і не призводить до ускладнень.

«Торік понад 9 тисяч жителів Тернопільської області хворіли на грип. І ми розуміємо, що ця цифра є набагато більшою, адже люди проходять лікування в домашніх умовах. А це відповідно ризики та наслідки для їхнього здоров’я. Сьогодні я отримав щеплення від грипу і вважаю, що це правильний крок. Адже минулого року цього не зробив і захворів. І відповідно на лікування витратив більше, ніж тепер заплатив за вакцину, яка, до речі, коштує 184 грн. Саме тому сьогодні для нас важливо проводити інформаційну кампанію, адже найгірше це не сам грип, а його наслідки», – наголосив Барна.