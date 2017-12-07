На Тернопільщині у Кременецькому ліцеї відкрили сучасну лабораторію для швачок за 430 тис. грн (фото)

На Тернопільщині у Кременецькому ліцеї відкрили сучасну лабораторію для швачок. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази лабораторії для швачок, кравців та закрійників з Державного бюджету виділили 330 тис. грн та 100 тис. грн з обласного бюджету.

«До цього такі ж сучасні лабораторії з’явилися у професійно-технічному училищі в Заводському Чортківського району, де ми вклали кошти в сучасне обладнання і відкрили навчальний центр для сантехніків, у Тернопільському вищому професійному училищі №4, де нещодавно відкрили навчальну майстерню «Sniezka» для малярів. Також планується відкриття лабораторії трактористів і комбайнерів на базі професійно-технічного училища в Шумську. А це означає, що створення таких навчально-практичних центрів дозволить забезпечити не тільки якісну первинну професійну підготовку учнів, але й запровадити професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослого населення з даних професій», – зазначив під час відкриття лабораторії заступник голови ТОДА Юрій Юрик.