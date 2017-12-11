На Тернопільщині платникам податків у січні-листопаді повернули 376 млн грн ПДВ – 94,2% від заявленого

На Тернопільщині платникам податків у січні-листопаді повернули 376 млн грн заявленого до відшкодування ПДВ. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, загалом за 11 місяців 2017 року заявки на бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок подали 68 представників бізнесу Тернопільщини на загальну суму 399 млн грн. Торік ця сума за відповідний період становила 320 млн грн.

Станом на початок грудня цього року платникам податків області вже відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 376 млн грн ПДВ, тоді як минулого року ця сума становила 230 млн грн.

За результатами проведених перевірок з початку року упереджено 0,2 млн грн заявленого до відшкодування податку на додану вартість.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 62 млн грн, з них 46 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 16 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду. Станом на початок минулорічного грудня невідшкодований залишок ПДВ на розрахунковий рахунок становив 116 млн грн.