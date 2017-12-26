Шахрай видурив у 34-річної жительки Тернопільщини 4 тисячі гривень

18:42, 26 грудня 2017
Тернопіль
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Коли жителька зрозуміла, що її ошукали, вона звернулася в поліцію.

Шахрай видурив у 34-річної жительки Тернопільщини 4 тисячи гривень / da.te.gov.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, потерпіла розмістила інформацію на сайті-оголошень про продаж будинку в Козівському районі. Згодом до неї зателефонував незнайомець та представився працівником органу місцевого самоврядування. Чоловік повідомив, що має покупця на вказану нерухомість та допоможе жінці з оформленням документів, але за це необхідно заплатити.

Заявниця вирішила не гаяти часу та одразу перерахувала 4 тис. грн через термінал за послуги псевдопрацівника. За домовленістю, вона мала зустрітись з ним в обласному центрі, аби завершити розпочате, але пройдисвіт зник. Жінка зрозуміла, що її ошукали та звернулася в поліцію. 

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст. 190 ККУ.

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