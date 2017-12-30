Представники громадськості та влади зустріли трьох бійців АТО з Тернопільщини, яких визволили з полону.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зустріч відбулася сьогодні вночі на Тетральному майдані.

«Сьогодні ми щасливі, що перегорнули для себе одну із страшних сторінок війни, і троє наших хлопців з Тернопільської області Олексій Кодьман, Василь Гулька та Володимир Бачинський, які понад два роки перебували у полоні луганських та донецьких бойовиків», – сказав під час зустрічі голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

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74 військовополонених, серед яких було й троє жителів Терноіпльщини, звільнили 27 грудня.

«Емоції радості, щастя, хвилювання та безмежної любові відчувають не тільки родини, які зустрічають своїх синів, чоловіків, братів… Я також переймався цієї проблемою, відчував її протягом останніх двох років, бо часто бачився з родинами, спілкувався з ними, чув багато прохань, клопотань, молитов щодо повернення хлопців з полону. І найважливіше те, що всі троє Олексій, Василь та Володимир повернулися додому. Це сталося завдяки спільній роботі Президента України Петра Порошенка та команди, яка вболівала за визволення полонених», – сказав Барна.

Він нагадав, що влада області підтримує бійців та їхні родини. Зокрема, цього року розпочали фінансувати програму підтримки родин військовополонених. Також за рахунок обласного бюджету забезпечують оздоровлення в санаторіях області військових, демобілізованих та їхніх сімей.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.