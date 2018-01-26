Гройсман на Тернопільщині заявив про прорив в агросекторі

Він пояснив, що йдеться про програми прямої підтримки фермерів, компенсації вартості будівництва нових молочно-товарних ферм та здешевлення кредитів на таке будівництво, компенсації вартості сільськогосподарського обладнання вітчизняного виробництва.

Кабінет Міністрів України схвалив і розпочав запровадження низки рішень, покликаних зробити 2018 рік роком якісного прориву в аграрному секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні під час зустрічі з колективом одного з переробних підприємств Тернопільської області.

"Цього року ми будемо мати інструменти для якісного прориву в агросфері. Причому рішення вже ухвалені», - зазначив прем’єр-міністр.

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Він пояснив, що йдеться про програми прямої підтримки фермерів, компенсації вартості будівництва нових молочно-товарних ферм та здешевлення кредитів на таке будівництво, компенсації вартості сільськогосподарського обладнання вітчизняного виробництва, а також розстрочки по сплаті ПДВ при імпорті унікального обладнання та технологічних ліній.

"Так буде цього року. Це дасть можливість швидко нарощувати поголів’я, обсяги виробництва. Інтерес (до цих програм) є. Завдання – піднімати економіку та створювати нові підприємства. Це стосується всіх сфер. Приміром, сьогодні ми велику увагу приділяємо також будівництву доріг. Але говоримо про те, що головне завдання – не просто будувати дороги, а будувати Україну", - сказав Володимир Гройсман.