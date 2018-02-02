На Тернопільщині госпіталізовано 77-річну жінку, яку збив автомобіль

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись сільською вулицею, не обрав безпечної швидкості та збив перехожу на узбіччі дороги.

На Тернопільщині госпіталізовано 77-річну жінку, яку збив автомобіль. Читайте такожНа Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано водія, який у стані сп’яніння на швидкості в’їхав у стовп Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителька села Звенигород Бучацького району стала жертвою дорожньо-транспортної пригоди у рідному селі. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись сільською вулицею, не обрав безпечної швидкості та збив перехожу на узбіччі дороги. У потерпілої – забої та рани обличчя, ушкодження колінного суглобу, закрита черепно-мозкова травма У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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