Два тижні в поїздці з рюкзаком: туристка назвала речі, які вона краще б залишила вдома

Також досвідчена мандрівниця назвала речі, які були дуже корисними в поїздці.

Туристи вирушають у подорож із рюкзаком з низки причин – хтось прагне заощадити на авіаквитках, хтось хоче бути більш мобільним і не обтяженим об'ємною валізою, а хтось побоюється, що його багаж загубиться в аеропорту.

Однак також туристам-бекпекерам доводиться дуже серйозно підходить до зборів у поїздку, щоб умістити в один рюкзак усе необхідне.

Досвідчена американська мандрівниця і фотожурналістка Джої Гадден вирушила в подорож Європою з одним рюкзаком, а потім поділилася з Business Insider враженнями з приводу того, що з його вмісту їй справді знадобилося, а що можна було залишити вдома.

Три речі, які можна було не брати в поїздку

Деяке обладнання для фотоапарата

Оскільки Джої є професійною фотографкою, вона подорожує з професійною камерою. Утім, далеко не всі фотоаксесуари зрештою стали їй у пригоді в поїздці.

"Я взяла з собою занадто багато плівки для цієї поїздки. Я упакувала вісім рулонів, але через дощові дні відзняла тільки чотири. Мене також здивувало, як легко можна купити плівку в Європі. Якби мені знадобилося більше, я могла б зайти в один із численних магазинів плівки, які зустрічала у Відні та Берліні. У Відні я навіть побачила автомат із продажу плівки на вулиці", – зазначила вона.

Крім того, за її словами, в поїздці цілком можна було обійтися меншою кількістю об'єктивів для фотоапарата, адже вони дуже громіздкі.

Довга сукня для більш урочистих випадків

"Я взяла з собою довгу сукню на ті дні, коли хотіла одягатися офіційно. Але, за винятком різних жакетів, які я одягала зверху, сукня завжди мала однаковий вигляд. А оскільки вона була такою довгою, мені здавалося, що вона займає більше місця в моєму рюкзаку, ніж пара шортів і пара сорочок", – розповіла Джої.

При цьому вона поскаржилася, що довга сукня була найменш універсальною річчю в її гардеробі на поїздку, а тому якби вона замінила її на гарні шорти та кілька блузок, то отримала б більш різноманітні комплекти одягу.

Занадто багато пар шкарпеток

"Я взяла з собою 10 пар шкарпеток на двотижневу поїздку, оскільки в попередніх подорожах у мене були проблеми з сушінням шкарпеток за одну ніч, і я шкодувала, що не взяла більше. Але оскільки я забронювала дві ночі в більшості міст Європи, які відвідала, у мене виявилося достатньо часу, щоб висушити шкарпетки. Напевно, мені б вистачило і шести пар, щоб залишити більше місця в сумці для невеликих сувенірів", – розповіла дівчина.

Менше речей – більше місця для сувенірів і подарунків

Джої зазначила, що за рахунок раціонального підбору речей у дорогу вона зуміла заощадити багато місця в рюкзаку, щоб привезти додому щось на пам'ять для себе і близьких.

Для поїздки вона використовувала великий туристичний рюкзак місткістю 32 літри.

"Я упакувала робочий ноутбук, фотоапарат і зарядні пристрої; перекуси, туалетні приналежності та ліки; один пакувальний куб, набитий одягом; і додаткові необхідні речі, включно з дощовиком, сумкою та парою капців для душу. Хоча мені хотілося більше різноманітного одягу, я була рада, що взяла так мало речей. Я не почувалася такою обтяженою рюкзаком, як у попередніх поїздках, тож у мене було більше енергії протягом дня", – пояснила Джої.

Ось кілька речей, які були особливо корисні під час подорожі:

Універсальне мило, яким можна було відмити все – від одягу до тіла.

Швидковисихаючий одяг із тонких, вологовідвідних матеріалів, призначений для активного відпочинку, який при цьому виглядає не надто спортивно – футболки, сорочки, штани.

Одна пара кросівок універсального кольору і фасону, що пасує під весь одяг у гардеробі.

Гумові капці для душу – будуть корисні туристам, які проживають у бюджетних хостелах.

Вітровка – універсальне рішення для туристів, які відвідують за одну поїздку міста з різним кліматом.

Дощовик – також може стати додатковим шаром одягу в разі похолодання.

Компактна сумка-шоппер, з якою можна ходити на прогулянки або по магазинах у місцях призначення.

Універсальний адаптер для зарядки різних пристроїв.

Снеки та енергетичні батончики для економії грошей на перекусах.

Інші корисні поради туристам-бекпекерам

