Спільні подорожі можуть швидко стати скоріше стресовими, ніж захоплюючими.

Літо наближається до завершення, втім, подорожі в розпалі, а з ними - міжособистісні конфлікти через найдурніші і найдратливіші речі. Як не перетворити подорож із партнером на пекло, а навпаки - зробити її незабутньою - Newsweek поспілкувався з цього приводу з психотерапевтом Ніколь Осекедою, засновницею та власницею Lincoln Park Therapy Group.

За її словами, дотримуючись цих кроків, ви зможете підтримувати здорові та комунікативні стосунки під час літніх подорожей зі своїм партнером.

Обговоріть уподобання та стилі подорожей

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Шлях до спокійного відпочинку починається задовго до вашого вильоту. Відкрите спілкування під час планування поїздки створює важливий прецедент для самої відпустки.

"Обговоріть і чітко визначте очікування на етапі планування. Визначте конкретні обов’язки, такі як придбання квитків, бронювання та створення маршруту", — радить експерт.

Однак, окрім логістики, необхідно обговорити стиль подорожей. Ви любите рухатися швидко чи повільно? Для вас важливіше копнути глибше і побачити менше, чи піти мілко і побачити більше? Вам комфортно закінчувати дні втомленими? Як розпакувати речі в готельному номері? Ось деякі з питань, які, за її словами, варто обговорити на ранньому етапі.

"Вирішіть, чи варто бронювати місця заздалегідь, або діяти спонтанно, складати детальний маршрут чи плисти за течією, а також потребу проводити час на самоті чи проводити весь час разом", — каже Осекеда.

Давайте собі перерви

Незважаючи на виконання підготовчої роботи, напруга все ще може зростати під час поїздки. Експерт рекомендує регулярні перерви в періоди, коли ситуація трохи загострюється.

"Обговоріть, як вирішувати ситуації, коли одному партнеру потрібна перерва, а інший хоче продовжити. Регулярно спілкуйтеся один з одним, щоб переконатися, що обидва партнери мають можливість відпочити та розважитися особисто", - рекомендує фахівець.

Відкрита комунікація, як це було на етапі планування, також застосовується. Важливо продовжувати ділитися думками під час відпустки, навіть якщо хочеться відключитися від емоційного чи логічного спілкування.

"Поділіться своїми почуттями, потребами та очікуваннями, особливо під час затримок або розчарувань. Швидко вирішуйте будь-які проблеми, щоб забезпечити більш комфортну подорож", - каже психотерапевт.

На випадок конфлікту вона рекомендує підготувати "надзвичайну аптечку".

"Цей набір може включати такі предмети, як список заспокійливих заходів, весела карткова гра, щоденник для вираження розчарувань, завантажені фільми чи шоу, які можуть дати вам трохи місця, навіть якщо ви перебуваєте в одній кімнаті. Або заздалегідь спланований цікавий спосіб визнати будь-які розчарування, відновити зв’язок і скинути налаштування", резюмує Осекеда.

Літні відпустки - останні новини

Нещодавно туристи назвали головні складові ідеальної відпустки. Так, ідеальна відпустка включає в себе чотиригодинний переліт на літаку і триває 11 днів.

При цьому найбажанішими напрямками опитані назвали Італію, Грецію та Іспанію.

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