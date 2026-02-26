Щоб відпустка не почалася зі штрафу: експерт поділився, які правила слід засвоїти туристам

За дії, які порушують місцеві правила, туриста можуть оштрафувати на кругленьку суму.

Звична для туристів дія може обернутися суттєвим штрафом ще до початку відпустки.

Багато мандрівників, прибуваючи до італійських міст - зокрема Рима чи Портофіно, одразу вирушають оглядати визначні місця разом з валізами. Втім, у деяких випадках це може бути порушенням закону, пише Daily Mail.

Зазначається, що в Італії діють правила поведінки для туристів, які передбачають обмеження щодо пересування з багажем у певних зонах. Зокрема, у Римі заборонено тягнути валізу колесами по Іспанських сходах. За це передбачено штраф від 250 євро, а якщо буде завдано шкоди – сума може зрости до 400 євро і більше.

Відео дня

У Портофіно муніципальні правила забороняють туристам затримуватися у перевантажених зонах із валізами. Штрафи тут можуть сягати 500 євро.

За словами експерта з подорожей і керівника сервісу зберігання багажу Stasher Джейкоба Веддерберна-Дея, багато туристів навіть не підозрюють про існування таких вимог.

"Люди роблять те, що здається абсолютно природним: прилітають до міста й одразу з валізами йдуть до знакових місць. Проблема в тому, що мармурові сходи, які стоять століттями, не витримують мільйонів коліс валіз щороку", - пояснив він.

Навіть вібрація від валіз, які підскакують на сходах, з часом спричиняє мікропошкодження історичних пам’яток. У Римі поліція регулярно патрулює туристичні локації та оперативно реагує на порушення.

Експерт радить не перетворювати день прибуття на екскурсійний, якщо багаж ще з вами: спершу варто заселитися або скористатися камерою зберігання.

Правила для туристів у інших країнах

Європейські країни мають також низку інших правил, за порушення яких можна отримати значний штраф.

У Греції на території Акрополя та театру в Епідаврі заборонено ходити у взутті на тонких підборах. Штраф може сягати 900 євро. Один крок на тисячолітніх поверхнях може спричинити мікротріщини.

В Іспанії водіям можуть виписати штраф до 200 євро, якщо вони керують автомобілем у шльопанцях. Правоохоронці мають право самостійно оцінювати, чи впливає взуття на безпеку керування.

Крім того, у низці міст Іспанії та Італії заборонено з’являтися на вулицях у купальниках поза пляжною зоною.

У Барселоні така заборона діє з 2011 року, а штраф за носіння бікіні або плавок поза пляжем може становити до 300 євро. На Майорці та Балеарських островах - до 600 євро. В італійському Сорренто штраф сягає 500 євро. Правила однаково стосуються як жінок, так і чоловіків - заходити до ресторану без сорочки також не можна.

У Венеції з 2008 року заборонено годувати голубів. Порушникам загрожує штраф до 500 євро. Послід і пошкодження від птахів завдають серйозної шкоди мармуровим фасадам міста, а витрати на очищення щороку обчислюються сотнями євро на одного мешканця.

Як бачимо, звичні для туристів дії в деяких європейських містах можуть обернутися серйозними фінансовими втратами. Тож перед поїздкою варто ознайомитися з місцевими правилами – аби відпустка не почалася зі штрафу.

Інші новини для туристів

Нагадаємо, один із найвідоміших прибережних символів Великої Британії - Durdle Door - тимчасово закрили для відвідувачів через наслідки зимових штормів. Зараз знаменита кам’яна арка в графстві Дорсет стала недоступною після того, як обвалилася нижня частина дерев’яних сходів, що ведуть до пляжу. Їх встановили лише два роки тому - після попередніх штормів їх засипало глиною та брудом унаслідок зсуву. Саме тоді рейнджери й волонтери збудували нові прольоти та укріпили схили, але ця зима зруйнувала їхню роботу.

Вас також можуть зацікавити новини: