Долар побив новий рекорд: НБУ встановив офіційний курс валют на 21 травня

Національний банк України встановив на четвер, 21 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,23 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу валют в Україні (попередній рекорд було встановлено 13 березня – 44,16 грн/дол.)

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,30 гривні за один євро.   

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,26/44,29 грн/дол., а до євро - 51,31/51,33 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 20 травня зріс на 1 копійку і складав 44,39 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,88 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 5 копійок і становив 51,75 гривні за євро, в продати європейську валюту можна було за курсом 51 гривня за євро. 

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 3 копійки і становив 44,37 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 25 копійок і складав 51,55 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,77 гривні, а євро - за курсом 50,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

