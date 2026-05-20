Долар побив новий рекорд: НБУ встановив офіційний курс валют на 21 травня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,30 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 21 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,23 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу валют в Україні (попередній рекорд було встановлено 13 березня – 44,16 грн/дол.)

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,30 гривні за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,26/44,29 грн/дол., а до євро - 51,31/51,33 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 20 травня зріс на 1 копійку і складав 44,39 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,88 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 5 копійок і становив 51,75 гривні за євро, в продати європейську валюту можна було за курсом 51 гривня за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 3 копійки і становив 44,37 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 25 копійок і складав 51,55 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,77 гривні, а євро - за курсом 50,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: