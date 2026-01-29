Туристів попередили про 10 шахрайських схем, яких варто остерігатися в 2026 році

З кожним роком шахраї вигадують все більш витончені способи "розводу" туристів.

Туристи традиційно привертають підвищену увагу шахраїв і дрібних злочинців усіх мастей. Захоплені розгляданням пам'яток і переповнені емоціями, гості геть втрачають пильність.

При цьому з року в рік хитрі шахраї придумують все більш витончені способи "розводу" туристів.

Експерти туристичного видавництва Fodor's визначили 10 основних видів шахрайства в сфері туризму, яких слід остерігатися в 2026 році.

"У 2026 році правила гри мало змінилися. Шахраї, як і раніше, розраховують на те, що мандрівники втомлені, відволікаються і довірливі, але змінилася система доставки. Тепер це QR-коди, сповіщення про затримки рейсів, мережі Wi-Fi в аеропортах, замовлення таксі через додатки і навіть USB-порти для зарядки", – зазначають автори добірки.

Топ-10 туристичних шахрайств у 2026 році

1. Кишенькові крадіжки групою злочинців

Кишенькові злодії, як і раніше, процвітають у популярних європейських містах на кшталт Барселони чи Рима. При цьому часто вони діють спільно як скоординована група, влаштовуючи сцену, щоб наблизитися до потенційної жертви. Наприклад, один проливає напій, інший відволікає увагу, а третій вже риється в сумці або кишенях. Особливо їх цікавлять телефони: маленькі, легкі і зникають, перш ніж ви встигнете це помітити.

2. Фейкові водії таксі

Жваві аеропорти і райони нічного життя – ідеальні місця для шахрайства з таксі та сервісами спільних поїздок. Зловмисники впевнено підходять до туристів і навіть показують фейкові логотипи законних транспортних компаній, але як тільки жертва опиняється в машині, починається шахрайство: водій вибирає довші маршрути, несподівано нараховує додаткові збори або наполягає на оплаті готівкою за завищеними цінами. Такого шахрайства легко уникнути, якщо замовляти поїздки тільки через офіційні додатки і завжди перевіряти номерний знак перед посадкою.

3. Фішинг та електронні листи, створені за допомогою ШІ

Повідомлення про затримку рейсу, "термінові" повідомлення авіакомпаній і підроблені підтвердження бронювання тепер виглядають майже так само, як справжні. ШІ дозволяє шахраям копіювати логотипи, фірмову символіку і навіть дані бронювання, що робить ці листи неможливими для ігнорування, коли ви втомилися, відволіклися або перебуваєте в процесі поїздки. Експерт з боротьби з шахрайством Хуснайн Баджва з SEON попереджає про найтривожніші ознаки: несподівані посилання "підтвердіть бронювання", ціни значно нижчі за ринкові або запити на оплату поза офіційними каналами. 30-секундна перевірка в офіційному додатку авіакомпанії може заощадити сотні доларів і масу стресу.

4. Підроблені тури, квитки та враження

В інтернеті та в реальному житті всюди можна знайти добре продумані тури та "ексклюзивні" враження. Деякі обіцяють квитки без черги, приватних гідів або пригоди, які трапляються раз у житті, – але реальність не завжди відповідає дійсності: іноді квиток не сканується, іноді гід взагалі не з'являється, іноді веб-сайт повністю зникає, залишаючи жертву ні з чим. Тому завжди варто бронювати тури і квитки через офіційні сайти пам'яток або платформи з хорошими відгуками. Якщо хтось пропонує щось через особисті повідомлення в Instagram або наполягає на тому, що його пропозиція дійсно "тільки сьогодні", це, ймовірно, шахрайство.

5. Шахрайство з використанням QR-кодів

QR-коди зараз всюди: меню, квитки в музеї, дорожні знаки. Шахраї їх обожнюють, тому що такий код легко підробити і перенаправити мандрівників прямо на фішинговий сайт, який краде платіжну інформацію або дані для входу. Експерт з безпеки Нік Кейл вказує на проблему: на даний момент складно перевірити, чи є QR-коди справжніми. А тому варто сканувати тільки QR-коди, надані персоналом або чітко позначені офіційними покажчиками.

6. Обмін валюти і шахрайство з "корисними місцевими жителями"

Все починається невинно: доброзичливий місцевий житель пропонує туристу допомогти перерахувати купюри, обміняти готівку або пояснити особливості місцевого обмінного курсу. До того часу, як жертва щось зрозуміє, вже буде не вистачати декількох купюр або курс виявиться набагато нижчим за очікуваний. Такі шахрайства процвітають там, де купюри різнокольорові, схожі одна на одну або просто незрозумілі. Тому туристам варто користуватися для обміну тільки банками, банкоматами або офіційними обмінними пунктами.

7. Шахрайство з оголошеннями про короткострокову оренду житла

Туристи, як і раніше, ведуться на підроблені оголошення про здачу житла в оренду на час відпустки, особливо в піковий сезон. Шахраї копіюють фотографії з реальних оголошень, встановлюють ціну настільки низьку, щоб це здавалося вигідною угодою, і вимагають оплату поза платформою. Експерт з туризму Крістіан Петцольд зазначає, що ці шахрайські схеми працюють, тому що оголошення виглядають правдоподібно до моменту прибуття гостя в пункт призначення. Відшліфовані фотографії, знайомий дизайн і раптова терміновість – все це частина хитрощів.

8. Підроблені SMS-повідомлення про оплату дорожніх зборів

Туристи, які орендують авто за кордоном, нерідко стають жертвами "смішингу" – отримуючи SMS-повідомлення з повідомленням про несплату дорожнього збору і вимогою негайно сплатити невелику суму, щоб уникнути штрафів. Ця афера працює, тому що затримки з оплатою дорожніх зборів – звичне явище при оренді автомобілів, а мандрівники часто вже знаходяться в дорозі, коли приходить повідомлення. Крім того, ніхто не хоче ризикувати отримати проблеми з законом за кордоном.

9. Шахрайство з підробленими компенсаціями за скасування рейсу і перебронюванням

Шахраї можуть надіслати SMS-повідомлення, яке виглядає як повідомлення від авіакомпанії про скасування рейсу, електронний лист з номерами реального рейсу, повідомлення в директ або навіть дзвінок, який виглядає як дзвінок зі служби підтримки авіакомпанії. Однак авіакомпанії ніколи не стягують плату за перебронювання через спливаючі вікна, особисті повідомлення або незапитані SMS-повідомлення. У разі сумнівів, перш ніж переходити за будь-яким посиланням, варто заглянути в додаток авіакомпанії, на офіційний сайт або звернутися до співробітника на стійці реєстрації.

10. Шахрайство з загальнодоступними зарядними пристроями та Wi-Fi

У загальнодоступних USB-портах для зарядки, які зазвичай знаходяться по всьому аеропорту, шахраї можуть встановлювати шкідливе ПЗ або обладнання для крадіжки даних. У такому випадку смартфон туристів може бути зламаний за лічені секунди, і вони навіть не помітять цього. Експерт з кібербезпеки Денні Дженкінс, колишній етичний хакер і генеральний директор ThreatLocke, підтверджує, що це реальна загроза. Тому завжди краще використовувати настінні розетки або взяти з собою портативний зарядний пристрій.

Де туристи найчастіше ризикують стати жертвами шахраїв

Як повідомляв УНІАН.Туризм, експерти видання склали список з 10 міст світу, де туристи найчастіше ризикують стати жертвами аферистів. Очолив рейтинг популярний іспанський курорт Бенідорм.

Тим часом, якщо говорити про конкретні країни, то лідером за кількістю каржу у туристів є Італія, а зовсім не Іспанія.

