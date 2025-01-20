Індонезія – це не тільки Балі / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Переповнений туристами райський острів Балі найчастіше першим спадає на думку, коли ми думаємо про відпочинок в Індонезії. Однак це далеко не єдине неймовірне місце в цій країні Азії, що варто відвідати.

Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали десять чарівних місць в Індонезії, на які варто звернути увагу цього року.

"Одного дня ви можете прогулюватися під блискучими хмарочосами сучасного міста, наступного дня підійматися на крижану вершину вулкана, що вивергається, або пробиратися через тропічні ліси в пошуках орангутанів чи тигрів. Ви можете почати прогулянку вздовж рисової тераси, усіяної традиційними будівлями, і закінчити в селі на вершині пагорба", – пише американський тревел-журналіст Марк Йохансон.

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10 місць в Індонезії, які варто відвідати 2025 року

  1. Джакарта, Ява – для поціновувачів мистецтва та історії.
  2. Національний парк Танджунг-Путінг, Борнео – для спостереження за орангутангами.
  3. Раджа Ампат, Західне Папуа – для сноркелінгу та дайвінгу.
  4. Убуд, Балі – для оздоровлення та культури.
  5. Національний парк Комодо, Східна Нуса-Тенгара – для дивовижних зустрічей із дикою природою.
  6. Боробудур і Джокьякарта, Ява – для вивчення історії Індонезії.
  7. Тана Тораджа, Сулавесі – для занурення в культурні традиції.
  8. Долина Керінчі, Суматра – для хайкінгу.
  9. Національний парк Бромо-Тенгер-Семеру, Ява – для красивих краєвидів.
  10. Острови Гілі, Ломбок – для пляжних вечірок.

Як повідомляв УНІАН, раніше індонезійський острів Сумба визнали найкращим місцем Азії для відвідування у 2025 році.

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