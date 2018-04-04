В "Укрзалізниці" пояснили відсутність у продажу квитків на "південні" потяги на травневі

Графік руху потягів до Миколаєва, Дніпра та Запоріжжя може дещо змінитися.

В "Укрзалізниці" пояснили, що квитки на деякі потяги відсутні у продажу через коригування розкладу руху на Одеській залізниці.

Читайте також"Укрзалізниця" може підвищити ціни на квитки вже у квітні

Про це повідомляє ТСН.ua.

Як повідомили в "Укразалізниці", коли на коліях виконуються роботи з утримання інфраструктури, на цей час вносяться певні зміни у розклад руху поїздів.

"Якщо триває ремонт дороги, то роблять об'їзд. А враховуючи, що на залізниці зробити об'їзд неможливо, тому виділяються певні часові рамки, коли ремонтники виходять на колію і працюють. І поїздам, які в цей час мусять проходити, робиться коригування розкладу", - зазначив заступник директора департаменту пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.

Тож залізничники не відкривають квитки на продаж, доки графік не буде остаточно узгоджений.

За словами Красноштана, це не надзвичайна ситуація. І вже сьогодні-завтра, пообіцяв чиновник, квитки з'являться у продажу.

"Для деяких поїздів змін у розкладі, можливо, і не буде. Можливо, буде плюс-мінус п'ять хвилин", - додав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, що "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на Великдень. Загалом на період свят додали 26 поїздів.