З України до Словенії планують запустити прямий авіарейс

Президент України Петро Порошенко анонсував запуск прямого авіасполучення між Києвом (Україна) і Любляною (Словенія).

Президент України Петро Порошенко заявив про запуск прямого авіаційного сполучення між Києвом і столицею Словенії Любляною.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко 11 травня на спільній прес-конференції з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором в Києві.

«Ми детально зупинились на реалізації домовленостей спільної декларації, яку ми з паном президентом Словенії підписали у 2016 році… Ми домовились про те, що ми запускаємо пряме авіасполучення між Києвом та Любляною, що є надзвичайно важливим, особливо у зв’язку із запровадженням безвізового режиму для громадян України і на сьогодні вже пряме авіасполучення запущене і активно розвивається», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, також влітку 2018 року планується відкрити пряме авіасполучення між Києвом і Мальтою.