Пара португальських серфінгістів перетворила вантажівку на готель на колесах (відео)

Тижнева мандрівка пляжами коштує від 500 до 1500 євро. В ціну входить запас провіанту, ночівля.

Побудували передвижний готель американські інженери на замовлення пари португальських серфінгістів. Вони по півроку мандрують європейським узбережжям у пошуках «крутих хвиль».

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Вантажівка, що мандрує, наче гриб виростає у висоту і ширину просто на очах. Португальці часто запрошували до себе друзів, а тепер ще й туристів.

Пара розповідає, що в кожного з постояльців є свій приватний простір. У повному розгорнутому вигляді загальна площа становить 100 кв. м. - цього вистачає на 10 осіб. А ще лишається місце для кухні і місця для посиденьок.

Для переїзду кімнати треба звільнити, бо вони складаються одна в одну наче телескоп.

Тижнева мандрівка пляжами коштує від 500 до 1500 євро. В ціну входить запас провіанту, ночівля, обслуговування дошки.