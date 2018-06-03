Кіт на годину: в Японії відкрився незвичайний готель

Готель надає можливість відвідувачам, які з якихось причин не можуть завести кота, шанс подружитися і пожити з ним тиждень.

У японському селищі Югавара відкрили готель з котокафе, де можна подружитися з одним із місцевих котів і навіть оселитися з ним у номері.

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Відвідувачі пишуть у відгуках, що це по-справжньому цілющий досвід, інформує Sora News 24.

Як зазначається, при готелі, який розташований на курорті Хаконэ, є так зване "котокафе". Пограти з тваринами можна за 1800 ієн (430 гривень). Керівництво закладу вирішило розширити бізнес, придумавши послугу оренди кота. Взяти тварину до себе в номер можна за 800 ієн на годину (190 гривень).

Навіть для Країни висхідного сонця, у якій діє багато фірм по оренді домашніх тварин, ця послуга виявилася новаторською. Одному з постояльців готелю так сподобалася ця ідея, що він розмістив в соцмережах захоплений пост. Після цього готель прославився на весь світ. Запис лайкнули більше 100 тисяч користувачів Мережі, а маловідомий готель зіткнувся з великим попитом з боку туристів. Керівництво закладу було змушене підняти ціни на свої послуги.