Wizz Air запустив одноденні знижки 20% на всі авіарейси

10:51, 12 червня 2018
Новини туризму
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Wizz Air запустив одноденні знижки на всі рейси / Фото УНІАН

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Як повідомляється на сторінці авіакомпанії в Facebook, спеціальна пропозиція від Wizz Air діє 12 червня з 00:00 до 23:59 за центрально-європейським часом (-1 година різниці з Києвом). При цьому термін здійснення поїздки зі знижками не обмежений. Водночас акційна ціна дійсна тільки при бронюванні на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Зазначимо, наразі Wizz Air виконує рейси з/до аеропортів Києва, Львова та Харкова до низки європейських країн.

Зазначимо, раныше УНІАН.Туризм писав, куди можна відправитися влітку за морем і сонцем.

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Теги: #Європа#туризм#авіарейс#Wizz Air#лоукостер#авіаквитки#знижки#подорожі