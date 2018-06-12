Wizz Air запустив одноденні знижки 20% на всі авіарейси

Акція діє при бронюванні квитків на літаки компанії 12 червня 2018 року.

Угорський лоукостер Wizz Air запустив одноденні знижки 20% на всі рейси авіакомпанії при бронюванні сьогодні, 12 червня 2018 року.

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Як повідомляється на сторінці авіакомпанії в Facebook, спеціальна пропозиція від Wizz Air діє 12 червня з 00:00 до 23:59 за центрально-європейським часом (-1 година різниці з Києвом). При цьому термін здійснення поїздки зі знижками не обмежений. Водночас акційна ціна дійсна тільки при бронюванні на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Зазначимо, наразі Wizz Air виконує рейси з/до аеропортів Києва, Львова та Харкова до низки європейських країн.

Зазначимо, раныше УНІАН.Туризм писав, куди можна відправитися влітку за морем і сонцем.