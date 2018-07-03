Туристи зі Львова більше доби не можуть вилетіти у Барселону через затримку рейсу

Літак мав вилетіти зі Львова ще о 13 годині вчора, 2 липня. Перевізник вже кілька разів переносив рейс.

Туристи зі Львова вже більше доби не можуть вилетіти у іспанську Барселону.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар міжнародного аеропорту «Львів» Ольга Ковалик, на даний момент найбільша затримка вильоту зі Львова туристів на чартерний рейс Барселона-Львів авіакомпанії YanAir.

За її даними, чартер мав вилетіти зі Львова в Барселону ще о 13 годині вчора, 2 липня. Перевізник, не пояснюючи причин, тричі переносив виліт зі Львова.

Читайте такожМЗС закликає українців подавати колективні позови до туроператорів через затримки авіарейсів

На даний момент аеропорт отримав інформацію від авіаперевізника про те, що рейс №5202/5201 Барселона-Львів-Барселона авіакомпанії YanAir знову переноситься: виліт зі Львова з попередньо заявленого о 17.35 переноситься на 18.20 вівторка.

За словами Ковалик, в аеропорту немає інформації про кількість пасажирів на цей рейс, які тривалий час очікують вильоту. Вона додала, що інформація про перенесення рейсів постійно з'являлася на сторінці аеропорту у Facebook.

Також на даний час, за словами Ковалик, в аеропорту Львова продовжують очікувати на виліт в Неаполь (Італія) 50 осіб, рейсу авіакомпанії Ernest Airlines, скасованого в неділю, 1 липня. Як зазначила Ковалик, їх сьогодні планують відправити двома рейсами до Неаполя, попередньо о 16.45 та о 20.00.

Також в аеропорту на даний час перебувають пасажири рейсу на Батумі (Грузія), на даний час затримка вильоту складає дві години.

Читайте такожЗ Тунісу вилетіли останні літаки із "застряглими" українськими туристами

Як наголосила Ковалик, скасування і перенесення рейсів не залежать від аеропорту, який наразі має можливість прийняти всі літаки.

Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургіби у місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням туристів з Албанії і Грузії.

Сьогодні, 3 липня, міністр інфраструктури Володимир Омелян після наради з туроператорами і авіакомпаніями заявив про подолання туристичного колапсу.

Міністр анонсував появу до кінця тижня рейтингу авіакомпаній і проведення Державіаслужбою повної технічної ревізії літаків, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів.