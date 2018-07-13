Аеропорт "Львів" повідомив про скасування чотирьох рейсів авіакомпанії Bravo Airways

Причини скасування рейсів не повідомляються. Також відсутня інформація, коли і як пасажири скасованих рейсів, які очікують в аеропортах Туреччини і Тунісу, повернуться до Львова, і чи відбудеться виліт зі Львова туристів до цих країн.

Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького повідомив про скасування чотирьох рейсів авіакомпанії Bravo Airways.

Як поінформували у прес-службі аеропорту, скасовано рейси Анталія (Туреччина)-Львів-Анталія та Монастір (Туніс)-Львів-Монастір.

«Рейси авіакомпанії Bravo Airways BAY4714/4713 на лінії Анталія-Львів-Анталія, які повинні були виконуватись 13 липня о 15:35/16:35 та рейси BAY7376/7375 на лінії Монастір-Львів-Монастір, які повинні були виконуватись 14 липня о 12:30/13:40 скасовані авіакомпанією», - повідомляє прес-служба.

Причини скасування рейсів не повідомляються. Також відсутня інформація, коли і як пасажири скасованих рейсів, які очікують в аеропортах Туреччини і Тунісу, повернуться до Львова, і чи відбудеться виліт зі Львова туристів до цих країн.

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Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня.

3 липня міністр інфраструктури Володимир Омелян після наради з туроператорами і авіакомпаніями заявив про подолання туристичного колапсу. Також він анонсував, що з наступного року в Україні можуть заборонити експлуатувати літаки, термін використання яких перевищує 20 років.