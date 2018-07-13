В аеропорту Львова повідомили про затримку на кілька годин чартеру авіакомпанії Anda Air із Туреччини

Літак затримується у Анталії через рішення авіакомпанії.

У міжнародному аеропорту «Львів» повідомили, що сьогодні, 13 липня, виліт літака компанії Anda Air із Анталії (Туреччина) до Львова затримується на кілька годин через «рішення авіакомпанії».

Про це повідомили у прес-службі міжнародного аеропорту «Львів».

«Рейс SSV2170 Анталія-Львів затримується з вильотом із Анталії до 14:00 (за планом 10:45). Орієнтовний час прибуття у Львів 16:10. Рейс SSV2169 затримується з вильотом зі Львова до Анталії до 17:30 (за планом 14:30). Причина затримки – рішення авіакомпанії», - інформує аеропорт «Львів».

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Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян провів розширену нараду за участю представників авіакомпаній і туристичних операторів щодо ситуації, що склалася з масовим скасуванням рейсів українських туристів. Також він анонсував, що з наступного року в Україні можуть заборонити експлуатувати літаки, термін використання яких перевищує 20 років.