В аеропорту Львова затримується виліт туристів до Єгипту рейсом авіакомпанії "SkyUp"

В аеропорту повідомили, що причина затримки – пізнє прибуття з попереднього рейсу.

У міжнародному аеропорту «Львів» сьогодні, 12 липня, затримується виліт туристів до Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Як повідомляє прес-служба аеропорту, рейс авіакомпанії «SkyUp» KUP5314 Шарм-ель-Шейх – Львів затримується з вильотом зі Шарм-ель-Шейха до 16:15 (замість 09:15). Орієнтовне прибуття у Львів о 20:15.

Відповідно рейс KUP5313 затримується з вильотом зі Львова до Шарм-ель-Шейха до 21:30 (замість 15:55).

«Причина затримки – пізнє прибуття з попереднього рейсу», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожЗ Туреччини вилітає перший літак з українцями, що "застрягли" в аеропорту - МЗС

Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня.

3 липня міністр інфраструктури Володимир Омелян після наради з туроператорами і авіакомпаніями заявив про подолання туристичного колапсу.

Міністр анонсував появу рейтингу авіакомпаній і проведення Державіаслужбою повної технічної ревізії літаків, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів.

Міністерство закордонних справ України рекомендувало співвітчизникам, які постраждали через масові затримки авіарейсів, подавати колективні судові позови до туроператорів.