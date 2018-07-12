В аеропорту Львова затримується виліт туристів до Єгипту рейсом авіакомпанії "SkyUp"

12:50, 12 липня 2018
Новини туризму
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє прес-служба аеропорту, рейс авіакомпанії «SkyUp» KUP5314 Шарм-ель-Шейх – Львів затримується з вильотом зі Шарм-ель-Шейха до 16:15 (замість 09:15). Орієнтовне прибуття у Львів о 20:15.

Відповідно рейс KUP5313 затримується з вильотом зі Львова до Шарм-ель-Шейха до 21:30 (замість 15:55).

«Причина затримки – пізнє прибуття з попереднього рейсу», - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня.

3 липня міністр інфраструктури Володимир Омелян після наради з туроператорами і авіакомпаніями заявив про подолання туристичного колапсу.

Міністр анонсував появу рейтингу авіакомпаній і проведення Державіаслужбою повної технічної ревізії літаків, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів.

Міністерство закордонних справ України рекомендувало співвітчизникам, які постраждали через масові затримки авіарейсів, подавати колективні судові позови до туроператорів.

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Теги: #Львів#аеропорт#затримка рейсів