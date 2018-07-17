Аеропорт «Львів» попередив про затримку шести міжнародних рейсів Ernest Airlines

Затримуються рейси з Італії до Львова та у зворотньому напрямку.

Аеропорт «Львів» сьогодні, 17 липня, попередив про затримку шести рейсів авіакомпанії Ernest Airlines – з Італії до Львова та у зворотньому напрямку.

Читайте такожМінінфраструктури опублікувало рейтинг непунктуальних авіаперевізників

Як повідомили УНІАН у прес-службі міжнародного аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького, рейс EG223 затримується з вильотом з Мілана (Бергамо) до 10:50 (за планом 07:40). Орієнтовний час прибуття у Львів – 12:40.

Також затримується виліт рейсу EG278 зі Львова до Неаполя до 13:20 (за планом 10:25) та рейсу EG577 – з Неаполя до 16:25 (за планом 13:50). Орієнтовний час прибуття у Львів – 18:25.

Окрім того, рейс EG578 затримується з вильотом зі Львова до Неаполя до 19:15 (за планом 16:45), а рейс EG277 – з вильотом з Неаполя до 22:05 (за планом 19:35). Орієнтовний час прибуття у Львів – 00:15 18 липня. Рейс EG224 затримується з вильотом зі Львова до Мілана (Бергамо) до 00:55 (за планом 22:25).

«Всі пасажири, що вилітатимуть зі Львова, будуть поінформовані про затримки, а також їм буде надано харчування», - зазначається у повідомленні.

Причини затримки рейсів не повідомляються.

Раніше українська авіакомпанія YanAir скасувала рейси за маршрутом Барселона-Львів-Барселона без пояснення причин.