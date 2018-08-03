Готель на Великій Китайській стіні: одне з семи чудес світу запрошує переночувати під зоряним небом (відео)

Наразі у всіх бажаючих є можливість виграти ночівлю в цьому чарівному місці.

Прямо на Великій Китайській стіні, яка вважається одним з нових Семи чудес світу, облаштували романтичний готельний номер для двох.

Оголошення з пропозицією провести ніч в цьому незвичайному номері розміщене на популярному сервісі бронювання житла для мандрівників Airbnb.

Номер на Великій Китайській стіні розрахований максимум на двох гостей, в ньому є одна спальня, одне ліжко, ванна кімната, лампи і мінімальний набір меблів. Також гостям надається сніданок і предмети першої необхідності (рушники, простирадла, банні приналежності). При цьому в номері відсутні звичні блага цивілізації, наприклад, інтернет, телевізор, кондиціонер і багато іншого. Більш того, в номері навіть немає даху, тож прямо з ліжка відкривається чарівний вид на зоряне небо.

Водночас гостям номеру забороняється палити всередині, голосно шуміти і намагатися пробратися в інші приміщення Великої Китайської стіни.

Примітно, що поки ціни на проживання в такому номері на сайті не вказані. Однак у всіх бажаючих є можливість виграти ночівлю в цьому незвичайному місці з 4 по 8 вересня 2018 року, взявши участь у програмі сервісу Night At.

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Згідно з умовами конкурсу, необхідно написати коротку розповідь всього на 550 символів, чому ця чарівна ніч повинна дістатися саме вам. «Велику Китайську стіну будували для захисту кордонів. Сьогодні вона радо зустрічає всіх гостей. Чому в наші дні так важливо стирати межі між різними культурами? Яким чином ви хотіли б створювати нові зв'язки?», - запитують організатори конкурсу в учасників.

Велика Китайська стіна, буквально «Довга стіна», являє собою розділову стіну довжиною майже 9000 км (повна довжина 21,2 тисяч км), побудована в стародавньому Китаї. Її зведення почалося в II столітті до н. е. Однак ті ділянки Великої стіни, які збереглися до нашого часу, були побудовані здеьільшого за часів династії Мін (1368-1644 роки). На даний момент охороняється державою, є частиною об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і одним з нових семи чудес світу. Також Велика Китайська стіна вважається найбільшим пам'ятником архітектури.

Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм розповідав про найнезвичайніші готелі світу.