Стало відомо, скільки мільйонів українців відвідали ЄС з початку дії безвізу

Президент України вважає, що початок польотів з України міжнародного лоукостера Ryanair є очевидним прикладом успішної роботи безвізового режиму з Європою.

Від початку дії безвізового режиму з Шенгенською зоною країни Європейського Союзу відвідали вже 1 мільйон 290 тисяч наших громадян.

Про це президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці Facebook, коментуючи початок польотів з України лоукост-компанії Ryanair.

"Країни Європи стають іще ближчими – один з найбільших міжнародних лоукостерів Ryanair розпочав польоти з України. Рейс з Києва до Берліна, який відкрився сьогодні, - один із дванадцяти маршрутів, які здійснюватиме авіакомпанія в осінньо-зимовий період. Загалом за рік Ryanair планує перевезти 635 000 пасажирів. Це – очевидні приклади того, що безвізовий режим з Європою, на який так довго чекали українці, – успішно працює. Від початку дії безвізу країни ЄС відвідали вже 1 мільйон 290 тисяч наших громадян", - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня Президент України Петро Порошенко заявив, що після запровадження безвізового режиму вже більше мільйона українців скористалися безвізом.

11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони. Вони не повинні шукати притулку або намагатися працевлаштуватися. Це буде порушенням європейського законодавства. Також українці для відвідування країн Євросоюзу повинні довести свою мету поїздки.

Сьогодні, 3 вересня, міжнародний аеропорт «Бориспіль» прийняв перший рейс найбільшого європейського лоукостера - ірландської авіакомпанії Ryanair до України з Берліна.

За словами головного виконавчого директора з продажу та маркетингу Ryanair Дениса Барабаса, завантаження рейсу Ryanair з Берліна до Києва становило 95%.

Згідно з даними в системі бронювання, восени авіакомпанія планує запуск 18 рейсів з України, включаючи рейс до Берліна. Однак інші рейси з України заплановано з кінця жовтня.

Президент України Петро Порошенко на прес-конференції, присвяченій приходу Ryanair на український ринок, повідомив, що Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро, а середня вартість квитка буде 40 євро.

Пізніше авіакомпанія оголосила про збільшення кількості рейсів з України - до 18.