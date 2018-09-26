Ryanair скасовує 190 рейсів через страйк бортпровідників

Причиною скасування став черговий страйк бортпровідників у шести країнах, оголошений на цей день.

Ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair скасовує 190 рейсів у п'ятницю, 28 вересня, у шести європейських країнах - Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Італії та Німеччині.

Причиною скасування став черговий страйк бортпровідників у цих країнах, оголошений на цей день, пише Deutsche Welle.

Частка скасованих рейсів становить вісім відсотків від близько 2400 рейсів авіакомпанії, запланованих на п'ятницю. Загалом скасування рейсів торкнеться близько 30 тисяч пасажирів.

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Представник Ryanair Кенні Джейкобс перепросив перед пасажирами і запевнив, що компанія зробила "все, що могла, щоб уникнути" проблемної ситуації.

Нагадаємо, 12 вересня ірландська авіакомпанія Ryanair змушена була скасувати 150 з 400 рейсів з Німеччини та до неї через страйк 400 пілотів та 1000 бортпровідників Ryanair, який тривав добу.

У серпні пілоти лоукостера в Німеччині та інших європейських країнах також оголошували страйк, що став найбільшим за всю історію Ryanair. Тоді скасування рейсів торкнулися понад 55 тисяч пасажирів.

Профспілки ведуть переговори з керівництвом ірландської авіакомпанії з січня 2018-го, прагнучи покращення умов праці та підвищення заробітних плат.

Від початку вересня ірландський лоукостер здійснює польоти з Києва до Берліна та у зворотньому напрямку.