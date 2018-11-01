Львівського лева посвятили в пластуни та влаштували вечірню варту з чаюванням (фото, відео)

У Львові проходять урочисті заходи з нагоди святкування 100-річчя ЗУНР.

Львів відзначає 100-річчя ЗУНР. На площі біля мистецько-архітектурної скульптурної композиції українським бійцям Листопадового чину (вул. Городоцька, 40) відбулася пісенна Стрілецька ватра від львівських пластунів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Родзинкою заходу стала інавгурація Лева у пластуни. На триметрову скульптуру одягли краватку пластуна. Поблизу з пам'ятником розпалили вечірню ватру. У затишній атмосфері довкола живого вогню пластуни разом з іншими учасниками заходу згадали історію, заспівали стрілецьких пісень та переглянули короткометражний фільм про події 1918 року. Усіх також почастували теплим чаєм та печивом.

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За словами організаторів, 100 років тому Листопадовий чин творили молоді люди, серед яких було багато пластунів. Тож, зберігаючи традиції, вони зустрілись на лінії, що була фронтом вуличних боїв, щоб заспівати тих пісень, що й хлопці співали 100 років тому.

Також у Львові провели наймасовіший урок історії просто неба. На площі Ринок було виголошено «Відозви», на вежі Ратуші підняли національний стяг.

Урок провели стрільці ГО «Пам'ять», які відтворили листопадові події 1918 року та представили учням однострої, зброю та спорядження військових періоду становлення ЗУНР. Реконструктори продемонстрували побут та події листопадових днів 1918 року, показали зброю та однострої, якими користувались Січові Стрільці.

«Щоб справді вшанувати усіх державотворців, людей, які віддали життя та здоров’я за незалежність України, важливо пам’ятати про їхні вчинки, знати історію. Тому для нас у заходах з відзначення 100-річчя ЗУНР дуже важливим є виховний, просвітницький процес», — розповідає директор департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда, передає прес-служба ЛМР.

Нагадаємо, Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) — важливий етап української державницької традиції ХХ століття. Ще з початку 1920-х років громадськість Галичини традиційно відзначає це свято щороку 1 листопада як День Листопадового чину.

В історичній пам’яті українського народу ЗУНР займає особливе місце, адже державотворення ЗУНР було органічною частиною української революції 1917−1921 років, кульмінаційним моментом якої стало проголошення Злуки УНР і ЗУНР у єдину українську соборну державу 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві.