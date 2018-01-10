У Закарпатській області туристка зірвалася зі схилу та скотилася у 300-метрову прірву

У Закарпатській області рятувальники надали допомогу туристці, яка зірвалася з обледенілого схилу та скотилася у 300- метрову прірву.

Як повідомляє прес-служба ДержНС в Facebook, під час проходження туристичного маршруту двома туристами в районі полонини Рогнеска (підніжжя г. Петрос Рахівського району), 29-річна киянка зірвалася з обледенілого схилу. Як наслідок, дівчина отримала травму ноги, рвані рани кистей рук і не могла самостійно пересуватися.

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"Рятувальників викликав її колега, який став свідком події. Чоловік не розгубився: спустився до постраждалої і, до прибуття фахівців, знаходився біля постраждалої", - йдеться у повідомленні. Дівчину вже врятували та доправили до лікарні.

Раніше стало відомо, що у Альпах 150 лижників застрягли на висоті 25 метрів внаслідок поломки підйомника.