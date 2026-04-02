На Бакоті з'явились три нові туристичних маршрути

Біля мальовничого затопленого села Бакота в Хмельницькій області, яке ще називають "українською Атландитою", з'явилися одразу три нових туристичних маршрути.

Як йдеться в повідомленні "Бакота Хаб" у Fecebook, на карті вони позначені трьома гілками:

Синя гілка – веломаршрут "Навколо Бакотської затоки" (21,1 км);

Зелена гілка – піший маршрут "Мальована Грушка" (1,9 км);

Червона гілка – піший маршрут "Понад Дністровським каньйоном" (6,45 км).

Також було розроблену інтерактивну мапу з описом усіх трьох маршрутів.

Відео дня

Маршрути розраховані на туристів будь-якого рівня підготовки, а на шляху можа відвідати кілька цікавих локацій – як природних, так і культурно-пізнавальних.

При цьому на деяких з них розташовані зелені садиби, де можна зупинитися на ніч.

Нові туристичні маршрути на Бакоті

Як повідомляв УНІАН, минулого року також було прокладено новий туристичний маршрут "Від Гораївки до Бакоти".

Крім того, було анонсовано створення веломаршруту "Бакота Гранд Трек" протяжністю понад 35 км від села Окопи в Тернопільській області, що через Кам'янець-Подільський вестиме до Бакоти.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.