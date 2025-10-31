Маршрут підійде для мандрівників будь-якого типу, адже його можна подолати пішки, на велосипеді або автомобілем.

У Хмельницькій області облаштували новий туристичний маршрут до легендарного затопленого села Бакота, яке називають "українською Атландитою".

Як повідомили на своїй сторінці у Facebook автори ініціативи з громадської організації "Культурний Клуб", наразі вже встановлено маркування маршруту "Від Гораївки до Бакоти", створеного в рамках проєкту "Голоси Бакоти" за підтримки Українського культурного фонду.

Таким чином, тепер туристам буде набагато простіше орієнтуватися дорогою до всіх десяти точок маршруту завдяки спеціальним вказівникам.

"Ми створили маршрут, який з'єднує село Гораївка з Бакітською затокою. Крок за кроком він проводить повз місця сили, мурали, краєвиди і пам'ять – усе, чим живе це місце", – зазначають автори проєкту.

Зазначається, що цей маршрут підійде для мандрівників будь-якого типу, адже його можна подолати пішки, на велосипеді або автомобілем.

При цьому за допомогою спеціальних QR-кодів на карті маршруту можна буде відкрити офлайн 3D-тури та аудіогід до маршруту.

Також повідомляється, що офлайн-карта маршруту вже доступна у просторі "Бакота Хаб".

До речі, в рамках цього маршруту "Бакота Хаб" створив низку тематичних муралів, що "рухаються" – один з них вже можна побачили у селі Гораївка поруч з Бакотою.

Як зазначають автори ідеї, щоб побачити, як мурал "оживає", достатньо навести смартфон на стіну будинку в селі.

Як повідомляв УНІАН, раніше новий 32-кілометровий туристичний маршрут облаштували біля курорту Сатанів у Хмельницькій області.

Крім того, наприкінці літа в Карпатах запустили оновлений "Закарпатський туристичний шлях", згодом він має з'єднати п'ять країн.

