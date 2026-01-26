З Тернопільщини до Бакоти: в Україні з'явиться новий веломаршрут через два нацпарки

Веломаршрут "Бакота Гранд Трек" протяжністю понад 35 км розпочнеться в селі Окопи в Тернопільській області та через Кам'янець-Подільський вестиме до Бакоти.

До мальовничого затопленого села Бакота у Хмельницькій області, яке також називають "українською Атлантидою", прокладуть новий туристичний веломаршрут.

Як повідомляється на сторінці НПП "Подільські Товтри" у Facebook, днями фахівці нацпарку спільно з колегами з національного природного парку "Дністровський каньйон" презентували паспорт базового веломаршруту "Бакота Гранд Трек" майбутньої веломережі маршрутів парку.

"Цей маршрут – частина великого веломаршруту, який зовсім скоро з'єднає два сусідні нацпарки – Національний природний парк "Подільські Товтри" та НПП "Дністровський каньйон". Маршрут розроблено з метою розвитку велотуризму в регіоні та контрольованого спрямування туристичних потоків територіями природно-заповідного фонду з мінімальним впливом на флору і фауну", – йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що паспорт веломаршруту є повноцінним офіційним документом, що містить загальну характеристику та мету створення маршруту, його технічні параметри, протяжність і рівень складності, особливості рельєфу та типи покриття. Окрему увагу в ньому приділено ключовим природним і культурним об’єктам, вимогам безпеки для відвідувачів, екологічним обмеженням і рекомендаціям щодо відповідального користування маршрутом.

Згідно з показаною на слайдах інформацією, веломаршрут "Бакота Гранд Трек" розпочинатиметься в селі Окопи в Тернопільській області та через Кам'янець-Подільський вестиме до Бакоти. Загальна довжина маршруту – 35,42 км, а на його подолання йтиме близько 3 годин. Маршрут проходитиме в тому числі через дороги загального користування.

Чому туристів так приваблює Бакота

Нині ця мальовнича місцевість у Хмельницькій області приваблює чимало туристів як одне з найкрасивіших місць в Україні. Втім, насправді Бакота має трагічну історію – восени 1981 році це село, засноване ще у 13 столітті, було затоплено рішенням радянської влади заради будівництва Дністровського гідровузла.

Масовий інтерес до Бакоти почав з'являтися близько десяти років тому після низки тревел-блогів та сюжетів на телебаченні. Втім, багато бажаючих все ще не могли потрапити туди через відсутність нормальних доріг та туристичної інфраструктури. Але протягом останніх років ситуація потроху змінюється.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, минулого року було нарешті прокладено зручний туристичний маршрут до Бакоти для мандрівників будь-якого типу, адже його можна подолати пішки, на велосипеді або автомобілем.

