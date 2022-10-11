Скористатися послугою можуть як громадяни Іспанії, так і іноземці.

Влада Іспанії вирішила продовжити як мінімум на весь 2023 рік безкоштовний проїзд на поїздах національної мережі Renfe, вперше впроваджений у вересні 2022 року.

Про це пише The Independent з посиланням на заяву міністра фінансів Іспанії Марію Хесус Монтеро.

Міністр заявила, що на фінансування цієї акції закладено 700 мільйонів доларів.

Відео дня

За її словами, введення безкоштовних поїздок на поїздах вже допомогло багатьом громадянам Іспанії переключитися на громадський транспорт, щоб скоротити кількість шкідливих викидів в атмосферу.

"Ми збираємося перетворити цю політику на структурну, і ми побачимо конкретні результати громадського транспорту щодо скорочення викидів CO2. Це пріоритетна політика в найближчі роки", – заявила міністр.

Варто відзначити, що на тлі розмов про збільшення вартості авіаперельотів в Іспанії через майбутню екологічну ініціативу ЄС, проїзд на поїздах може стати хорошою заміною літакам.

Безкоштовний проїзд на поїздах в Іспанії – як це працює

Схему безкоштовного проїзду в Іспанії на поїздах національної мережі Renfe запустили з 1 вересня 2022 року. Таким чином влада країни вирішила допомогти громадянам впоратися з інфляцією, попутно скоротивши кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Безкоштовні квитки можна отримати для поїздок в приміських поїздах Renfe Cercanías і Rodalies, а також на регіональних лініях середньої протяжності (маршрути Media Distancia), що покривають відстань менше 300 км.

Скористатися послугою можуть як громадяни Іспанії, так і іноземці. Проте, захід призначений в першу чергу для власників абонементів, а не для туристів, так як далекі поїздки і швидкісні поїзди в неї не включені. Тим не менш, мандрівники можуть зареєструватися в Інтернеті, щоб отримати карту Mas Renfe і показати QR-код персоналу станції, щоб скористатися цією схемою.

Пасажири, які подорожують на далекі відстані, також мають можливість отримати 50-відсоткову знижку на свої квитки за цією схемою, а вартість всіх квитків на метро, автобуси і трамваї можна скоротити таким чином як мінімум на 30%.

Вас також можуть зацікавити новини: