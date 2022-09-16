Інколи гості готелів готують в кавоварках м'ясо чи гриби, а електрочайники використовують для прання спідньої білизни чи шкарпеток.

Турист розповів на порталі Reddit про те, що одного разу він приготував м'ясо у кавоварці – виявилося, що він такий не один.

Про це пише The Sun.

Користувач пояснив, що він повертався додому з музичного фестивалю та був дуже голодний. Спочатку він хотів смачно поїсти у закладі, однак врешт-решт вирішив зекономити. У найближчому супермаркеті він купив тонкі шматки м'яся, готові до приготування.

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На фото, яке користувач додав до свого допису, він показав напівпроварені смужки м'яса у підтоні кавоварки в готельному номері.

При цьому він назвав себе "хорошим гостем готелю", адже він "почистив кавоварку до і після використання".

Варто зазначити, що чимало користувачів під цим дописом розкритикували горе-туриста. "Тепер усі в тому готелі вас ненавидять", – написав один з підписників.

Водночас інші користувчі також розповіли про неприємні сюрпризи, які вони знаходили в кавоварках у готелях. Приміром, один гість розповів про шок, який він пережив після того, як заглянув у кавоварку свого готельного номера та виявив у ній гриби.

Інший користувач, який предствився працівником готелю, порадив гостям ніколи не використовувати кавоварки в номерах, адже окрім того, що деякі гості використовують їх не за призначенням, також вони є справжнім розсадником бактерій, адже далеко не завжди їх ретельно вичіщають після кожного гостя.

Крім того, постояльцям готелів порадили не користуватися електрочайниками, оскільки деякі гості люблять використовувати їхля для прання спідньої білизни чи шкарпеток.

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