Із 20 міст, що увійшли до рейтингу, половина розташована в Китаї.

Одне з найкращих вражень від прогулянок містом - це милування його високими хмарочосами. Ці гіганти вимагають багатої уяви і продуманого міського планування, щоб вони могли піднестися до небес.

Згідно з даними Ради з висотних будівель і міського середовища (CTBUH), яка склала рейтинг міста з найбільшою кількістю хмарочосів, щоб будівля вважалася хмарочосом, вона має бути заввишки не менше 150 м, пише TimeOut.

З 560 хмарочосами Гонконг посідає перше місце в рейтингу. В умовах стрімкого зростання населення і гірського рельєфу містобудівники вирішили, що єдиний спосіб будівництва - вгору, перетворивши місто на справжній рай на березі Південно-Китайського моря.

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Найвищою будівлею міста є Міжнародний торговий центр - одна з найекологічніших будівель у світі, збудована 2010 року (118 поверхів і 484 м). За ним слідує Міжнародний фінансовий центр Two (2003) заввишки 416 м, а потім Central Plaza (1992), збудований 1992 року, що сягає 374 м. Асиметрична вежа Банку Китаю, побудована 1989 року, є впізнаваним символом горизонту Гонконгу. Вона також є частиною міської "Симфонії вогнів" - постійної інсталяції, яка освітлює Гонконг щовечора після 20:00.

На другому місці - Шеньчжень (Китай) із 444 хмарочосами. Найвища будівля - фінансовий центр Пін'ань.

На третьому місці - Нью-Йорк, місто з найбільш упізнаваним силуетом. У "Великому яблуці" більш ніж 320 висотних будівель, включно з Всесвітнім торговим центром і будівлями Крайслер та Емпайр-стейт-білдінг, що робить місто справжнім архітектурним музеєм.

Міста з найбільшою кількістю хмарочосів:

1. Гонконг, Китай

2. Шеньчжень, Китай

3. Нью-Йорк, США

4. Дубай, ОАЕ

5. Гуанчжоу, Китай

6. Шанхай, Китай

7. Куала-Лумпур, Малайзія

8. Ухань, Китай

9. Токіо, Японія

10. Чунцин, Китай

11. Чикаго, США

12. Бангкок, Таїланд

13. Ченду, Китай

14. Джакарта, Індонезія

15. Мумбаї, Індія

16. Торонто, Канада

17. Шеньян, Китай

18. Сінгапур, Сінгапур

19. Наньнін, Китай

20. Ханчжоу, Китай

Раніше УНІАН.Туризм повідомляв, що було оприлюднено рейтинг найдорожчих міст світу у 2025 році. Щорічний звіт показав, у яких містах найвища вартість життя.

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