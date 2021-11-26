Телеведучий вирушить на пошуки таємниць карпатських мольфарів та побуває на святі Івана Купала за столітніми традиціями.

У неділю, 28 листопада, на 1+1 вийде новий випуск "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в якому телеведучий вирушить у найвіддаленіші куточки Карпатських гір та зустрінеться з мольфарами.

Читайте такожУ новому випуску "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" ведучий стрибнув з висоти 120 метрів (фото, відео)Карпатські гори з давніх-давен славляться особливою енергетичною силою, саме тому більшість українських мольфарів мешкають саме тут. Телеведучий з командою побуває у Музеї магії та познайомиться з хранителями магічних атрибутів. Дмитро дізнається, як і для чого люди, які називають себе наймогутнішими чаклунами Карпат використовують громовиці, громовий чепелик, мольфу та інші предмети. Глядачі побачать, чим користувався найвідоміший мольфар України - Михайло Нечай, який відомий тим, що у 2005 році передбачив втечу Януковича, прихід хвороби з Китаю та у 1989 році на очах усіх розігнав хмари під час фестивалю "Червона рута".

У випуску телеглядачі дізнаються, які ритуали карпатські мольфари проводять за допомогою найменшого музичного інструменту – дримби.

Дмитро Комаров побуває на святкуванні Івана Купала високо в горах та зустріне цей день за традиціями, яким сотні років, і які неможливо побачити в інших українських містах. Це свято здавна вважалося однією з наймістичніших подій року. Глядачі познайомляться зі знахаркою Ганною, яка до сьогодні зберегла таємні знання пращурів та стверджує, що веде боротьбу з темними силами, а ще розповідає, що її дід знайшов цвіт папороті.

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Автор: Ольга Робейко